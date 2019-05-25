МИД Кыргызстана принял нового главу Программы Развития ООН Луизу Чемберлен

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков принял вновь назначенного Постоянного Представителя Программы Развития ООН (ПРООН) в КР Луиз Чемберлен, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Как сообщает пресс-служба МИД КР, Чемберлен вручила Айдарбекову письмо Администратора ПРООН Ахима Штайнера об ее назначении.

Поздравив Чемберлен с началом миссии в Кыргызстане, Айдарбеков выразил надежду на то, что деятельность нового главы ПРООН будет способствовать дальнейшему углублению взаимодействия между сторонами в целях устойчивого развития страны.

Помимо этого, Чемберлен была информирована об основных направлениях Стратегии устойчивого развития страны до 2040 года, а также приоритетах, вытекающих из Указа Президента КР С.Жээнбекова «Об объявлении 2019 года – Годом развития регионов и цифровизации». В связи с чем, подчёркнута важность дальнейшего проведения работы по реализации проектов в рамках программ социально-экономического развития страны и достиженияя Целей устойчивого развития.

Поблагодарив за встречу, Чемберлен заверила, что приложит максимум усилий в своей деятельности для поддержания высокой динамики взаимодействия ПРООН с Кыргызстаном.

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