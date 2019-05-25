МИД Кыргызстана принял нового главу Программы Развития ООН Луизу Чемберлен

25 мая 2019 11:25 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков принял вновь назначенного Постоянного Представителя Программы Развития ООН (ПРООН) в КР Луиз Чемберлен, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Как сообщает пресс-служба МИД КР, Чемберлен вручила Айдарбекову письмо Администратора ПРООН Ахима Штайнера об ее назначении.

Поздравив Чемберлен с началом миссии в Кыргызстане, Айдарбеков выразил надежду на то, что деятельность нового главы ПРООН будет способствовать дальнейшему углублению взаимодействия между сторонами в целях устойчивого развития страны.

Помимо этого, Чемберлен была информирована об основных направлениях Стратегии устойчивого развития страны до 2040 года, а также приоритетах, вытекающих из Указа Президента КР С.Жээнбекова «Об объявлении 2019 года – Годом развития регионов и цифровизации». В связи с чем, подчёркнута важность дальнейшего проведения работы по реализации проектов в рамках программ социально-экономического развития страны и достиженияя Целей устойчивого развития.

Поблагодарив за встречу, Чемберлен заверила, что приложит максимум усилий в своей деятельности для поддержания высокой динамики взаимодействия ПРООН с Кыргызстаном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Таджикистане появится крупный цементный завод
Центральная Азия 11:04
Канада подала в ООН заявку для определения границ своего шельфа в Арктике
В мире 24 мая 11:46
Казахстан заявил о необходимости использования исторических транспортных путей в Азии
Бизнес 24 мая 11:03
В Таджикистане создают Национальный природный парк «Ягноб»
Центральная Азия 24 мая 09:41
Генпрокуратура КР и Программный офис ОБСЕ в Бишкеке подписали план взаимодействия
Центральная Азия 24 мая 09:38
ЕС и ВБ выделили грант странам Центральной Азии
Центральная Азия 23 мая 14:39
Лента новостей
Казахстан снизил объем экспорта риса
Бизнес 11:36
В Стамбуле задержано более 300 нелегалов
Турция 11:33
Россия готова возобновить поставки нефтепродуктов в Казахстан - Минэнерго РФ (Эксклюзив)
Энергетика 11:30
Пенсионные активы Единого накопительного фонда Казахстана превысили $25 млрд
Финансы 11:27
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло рядом с Токио
Другие страны 11:25
Афганистан заинтересован в увеличении импорта нефтепродуктов из Азербайджана
Энергетика 11:23
«Арсенал» готов продать Мхитаряна этим летом
Общество 11:15
В Израиле прошёл поэтический конкурс имени Имадеддина Насими (ФОТО)
Азербайджан 11:11
Инвесторы сохраняют интерес к облигациям на Бакинской фондовой бирже
Финансы 11:05