В Бишкеке проходит кыргызско-бельгийский бизнес-форум

3 июня 2019 15:53 (UTC+04:00)

Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики в г.Бишкек проводит кыргызско-бельгийский бизнес-форум. Для участия в Форуме в столицу прибыли 11 крупнейших компаний Бельгии, которые серьезным образом настроены на построение партнерских взаимоотношений с кыргызскими предпринимателями, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

В первую очередь бизнесменов интересуют компании, осуществляющие свою деятельность в производстве энергоэффективных технологий, оборудования кинопоказа, авиакосмической отрасли, образовательные услуги, производство мороженого, кондитерской индустрии, косметология, переработка сельхозпродукции, технологии для водяных труб и канализаций, строительной сфере и др.

К слову в торгово-экономических взаимоотношениях двух стран с 2014 года наблюдается положительная динамика. В прошлом году Кыргызстан экспортировал из Бельгии товаров на сумму более 18 млн. евро, а объем импорта составил 0.5 млн. евро.

Отметим, что Бельгия считается одной из высокоразвитых европейских государств, и занимает важное место в современной мировой экономике. Этой стране удалось весьма эффективно использовать собственные ресурсы для ускоренного индустриального развития. Власти Бельгии смогли создать основу для формирования доминирующих отраслей национальной экономики, ориентированные на выпуск высококачественной и технически передовой продукции, на собственные «маркетинговые ниши» мирового рынка. Бельгию нередко называют одной из первых индустриальных стран мира.

Отметим также, что проведению бизнес-форума сопутствовал прошлогодний визит президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Бельгию. В начале 2019 года ТПП КР посетил посол Королевства Бельгии господин Алекси де Кромбрюгхе. Во время встречи бельгийского Посла с Президентом Торгово-промышленной палаты Маратом Шаршекеевым была достигнута договоренность об организации кыргызско-бельгийского бизнес-форума в июне 2019 года. После чего были начаты подготовительные мероприятия формированию бельгийской бизнес-делегации в Кыргызстан. Организаторы Форума надеются, что сегодняшняя деловая встреча станет хорошим началом успешного заимовыгодного торгово-экономического сотрудничества Кыргызстана и Бельгии.

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