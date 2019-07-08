В Кыргызстане пройдет первый Экономический форум ЕС-ЦА

В Кыргызстане в 2020 году пройдет первый Экономический форум Евросоюз-Центральная Азия. Об этом сообщил министр иностранных дел Кыргызстана Чингиз Айдарбеков на встрече с журналистами по итогам 15-й встречи министров иностранных дел ЕС-ЦА, передает Trend со ссылкой на Kabar.kg.



Как он рассказал, данный форум может стать механизмом эффективного торгово-экономического сотрудничества между ЕС и странами региона. «Мы планируем провести этот форум в начале следующего года», - сказал министр.

Во встрече приняли участие Верховный комиссар по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Федерика Могерини, министры иностранных дел Кыргызстана - Чингиз Айдарбеков, Казахстана - Бейбут Атамкулов, Узбекистан - Абдулазиз Камилов, Таджикистан - Аслов Сироджиддин и заместитель министра иностранных дел Туркменистана Хаджиев Вепа.

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