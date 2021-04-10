Премьер-Министры Казахстана, Узбекистана дали старт строительству МЦТЭС «Центральная Азия»

Центральная Азия 10 апреля 2021 13:24 (UTC+04:00)
Премьер-Министры Казахстана, Узбекистана дали старт строительству МЦТЭС «Центральная Азия»

Сегодня в районе пункта пропуска «Жибек Жолы» на казахстанско-узбекской границе Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин и Премьер-Министр Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) «Центральная Азия», передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

МЦТЭС «Центральная Азия» будет размещен в районе ПП «Жибек Жолы» (РК) и «Гишт Куприк» (РУ). Общая площадь Центра составит 400 га, пропускная способность – 35 тыс. человек и 5 тыс. грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях.

Центр призван стать крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации совместных инвестиционных проектов Казахстана и Узбекистана. Наиболее перспективными направлениями промышленной кооперации являются обрабатывающий сектор, АПК и легкая промышленность.

«Правительства Казахстана и Узбекистана работают над задачей по доведению уровня взаимной торговли до $10 млрд. Стартующий сегодня проект будет служить достижению этой цели и способствовать дальнейшему укреплению всестороннего стратегического сотрудничества двух государств», — сказал А. Мамин.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в создании единой товаропроводящей системы между РК и РУ путем открытия трех оптово-распределительных центров в Сурхандарьинской и Ферганской областях Узбекистана с общим объемом инвестиций в $22,5 млн и мощностью перевалки 67 тыс. тонн в год.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Баку открылась выставка &quot;Первый…!&quot;. Летчик-космонавт Александр Самокутяев рассказал о выходе в открытый космос (ФОТО)
В Баку открылась выставка "Первый…!". Летчик-космонавт Александр Самокутяев рассказал о выходе в открытый космос (ФОТО)
Скончался азербайджанский композитор Ильхам Абдуллаев
Скончался азербайджанский композитор Ильхам Абдуллаев
Трогательное послание в память об известном ученом Фариде Алекберли: Он смотрел на мир с долей доброй иронии
Трогательное послание в память об известном ученом Фариде Алекберли: Он смотрел на мир с долей доброй иронии
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Минфин Азербайджана выставит на торги среднесрочные гособлигации Финансы 14:11
В ряде кафе и ресторанов Баку выявлены нарушения законодательства Экономика 14:07
Buta Airways начнет выполнять рейсы в российский аэропорт «Жуковский» Транспорт 13:54
Доходная часть госбюджета Туркменистана перевыполнена по итогам I квартала Финансы 13:53
Уранодобывающая компания Казахстана привлечет услуги по освидетельствованию механизмов Тендеры 13:44
Дочерняя компания казахстанского АО закупит цемент Тендеры 13:44
Я никогда не разделял Азербайджан и Турцию друг от друга. Оба - моя Родина - Эркан Озорал Политика 13:39
Турция увеличила экспорт готовой одежды в США более чем на треть Турция 13:37
Президент Ильхам Алиев: Поддержка Турцией Азербайджана во Второй Карабахской войне навсегда останется в нашей памяти Политика 13:34
Перевалка портами Турции грузов из Украины превысила 2 млн тонн Турция 13:32
Увеличить производство нефтегазохимической продукции намерены в Казахстане Энергетика 13:31
Президент Ильхам Алиев: Сегодня турецко-азербайджанские отношения находятся на самой высокой вершине Политика 13:31
Премьер-Министры Казахстана, Узбекистана дали старт строительству МЦТЭС «Центральная Азия» Центральная Азия 13:24
Капзатраты SOCAR будут умеренными в связи с вводом в эксплуатацию «Южного газового коридора» Энергетика 13:15
МЧС Азербайджана провело учения в аэропорту Забрата (ФОТО) Общество 13:10
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю 5-11 апреля Транспорт 13:06
Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла Общество 12:40
Турция увеличила экспорт электротоваров в Узбекистан почти вдвое Турция 12:26
В Финляндии к концу года могут создать новую вакцину от коронавируса в виде спрея для носа Европа 12:22
Военные атташе зарубежных стран посетили воинскую часть ВВС Азербайджана Политика 12:21
Иран сообщил о возвращении на родину семи моряков, спасенных во время шторма на Коморах Общество 12:19
В России выявили 8 704 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:19
Правительство Грузии упростило выкуп арендованных земель Грузия 12:12
Фонд YAŞAT направил на поддержку раненых в Отечественной войне и членов семей шехидов до 18 млн манатов Общество 12:03
Необходимо сформировать соответствующие комиссии и потребовать у Армении карты минных полей - российский политолог Политика 11:56
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг SOCAR на уровне «BB +» Энергетика 11:50
В Азербайджане на неделе 5-11 апреля подорожало золото (ОБЗОР) Финансы 11:46
Объем грузоперевозок через аэропорт Эсенбога Анкары сократился почти наполовину Турция 11:41
ВВП Туркменистана вырос в I квартале 2021 г. Финансы 11:34
Стоимость азербайджанской нефти приближается к $63 за баррель Финансы 11:29
В Баку организованы масштабная дезинфекция и работы по благоустройству (ФОТО) Общество 11:28
Эркан Озорал награжден орденом "Достлуг" Политика 10:55
Президент Ильхам Алиев принял посла Турции в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:54
Важность TAP для Юго-Восточной Европы возрастет с запуском IGB – Еврокомиссия Энергетика 10:33
AZAL объявляет тендер для закупки работ по ежедневной и периодической уборке аэровокзальных комплексов Тендеры 10:02
Манат за неделю 5-11 апреля укрепился к рублю (ОБЗОР) Финансы 10:02
В мире актуализируется вопрос внедрения паспортов вакцинации Общество 09:57
Китай одобрил третью вакцину от коронавируса компании Sinopharm для клинических испытаний Другие страны 09:40
Освобожденные от оккупации Губадлы, Зангилан и Джебраил очищаются от мин - Агентство Общество 09:12
На газовом объекте в Афганистане произошли взрывы - СМИ Другие страны 08:59
Процедура eTIR будет применяться на всех маршрутах, проходящих через территорию Азербайджана Бизнес 08:49
Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 5 миллионов Европа 08:46
Работодателям в Грузии рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим работы Грузия 08:10
В Кыргызстане настал «день тишины» перед выборами и референдумом Кыргызстан 07:44
США отказались снять с Ирана все санкции, введенные с 2017 года США 07:38
Регулятор США не нашел связи между вакциной Johnson & Johnson и тромбами США 07:11
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,26 млн человек Турция 06:46
Регулятор Китая оштрафовал Alibaba на $2,78 млрд Другие страны 05:52
Россия может ограничить авиасообщение с Турцией с 12 апреля Россия 04:46
В Индии четыре человека погибли в результате пожара в больнице Другие страны 03:48
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 Другие страны 02:52
В Британии считают маловероятным отречение Елизаветы II от престола после смерти супруга Европа 02:08
Стоимость проекта реконструкции морского порта Бейрута составит $5 млрд Арабские страны 01:41
Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" онлайн-турнира, организованного Федерацией гимнастики Финляндии Общество 01:12
Азербайджанские гимнасты заняли второе место на соревнованиях в Египте (ФОТО) Общество 00:42
Pfizer и BioNTech подали запрос в FDA на разрешение применения вакцины среди подростков В мире 00:31
Словакия предлагает привлекательную бизнес-среду для грузинских инвесторов Бизнес 00:01
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,8 Другие страны 9 апреля 23:53
В Азербайджане имеется благоприятный инвестиционный климат – MUSIAD Экономика 9 апреля 23:40
Во Франции вор в костюме медбрата обокрал больного COVID-19 на €300 тысяч Европа 9 апреля 23:10
В Азербайджане в рамках проекта «Зеленый марафон» посажены медоносные деревья Общество 9 апреля 22:43
В мире за сутки выявили более 718 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 9 апреля 22:15
Грузия в ближайшее время получит новые дозы вакцин Грузия 9 апреля 21:35
В Британии обнаружили новый вид потенциально опасного коронавируса Европа 9 апреля 21:21
Премьер-министр Южной Кореи посетит Иран Иран 9 апреля 21:16
Умер рэпер DMX В мире 9 апреля 21:05
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Тюркского совета (ФОТО) Политика 9 апреля 21:02
ООН заинтересована в углублении связей с Азербайджаном – председатель Генассамблеи Политика 9 апреля 20:39
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО) Политика 9 апреля 20:21
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования королеве Елизавете II и Борису Джонсону Политика 9 апреля 20:19
За отказ предоставить карты минных полей на Армению следует наложить санкции – азербайджанский депутат Политика 9 апреля 19:49
Путин и Эрдоган выступили за восстановление транспортной инфраструктуры Южного Кавказа В мире 9 апреля 19:40
Международный банк Азербайджана купит сетевое оборудование Тендеры 9 апреля 19:17
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой ветреной погодой Общество 9 апреля 19:06
Азербайджан активно участвует в реализации международных проектов в рамках коридоров БТК и Север-Юг Транспорт 9 апреля 19:02
В корпоративной базе данных SOCAR оцифрована информация о почти 50% нефтегазовых скважин Энергетика 9 апреля 18:55
Госконцерн Туркменистана закупит аммиачную селитру Тендеры 9 апреля 18:43
Азербайджан нацелен развить использование энергии ветра Энергетика 9 апреля 18:42
Россия всегда была готова на тот вариант урегулирования, который был бы поддержан сторонами карабахского конфликта – МИД Общество 9 апреля 18:29
Австрийские компании стремятся внести свой вклад в расширение грузинских портов Транспорт 9 апреля 18:28
В SOCAR состоялось открытие Центра визуализации (ФОТО) Энергетика 9 апреля 18:24
Завершились совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий (ФОТО/ВИДЕО) Политика 9 апреля 18:20
В Зангилане очищена от мин территория под новый населенный пункт Общество 9 апреля 18:17
Среди военнослужащих Нахчыванского гарнизона проведено первенство по бегу на 3 тыс. метров (ФОТО/ВИДЕО) Общество 9 апреля 18:12
Армяне во время оккупации земель Азербайджана установили на них мины-ловушки - Агентство Азербайджан 9 апреля 18:11
Бакинский филиал Bank Melli Iran завершил I квартал 2021 г. с прибылью Финансы 9 апреля 18:04
Грузино-литовское сотрудничество облегчает грузовые перевозки между Китаем и Европой – Минтранс Латвии Транспорт 9 апреля 17:59
Латвия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере образования Общество 9 апреля 17:58
Министр обороны Азербайджана встретился с послом Турции Политика 9 апреля 17:51
Возрос интерес турецких бизнесменов к Хачмазскому району Азербайджана (ФОТО) Экономика 9 апреля 17:50
Минный террор: ужасающее коварство Армении - видеопроект Политика 9 апреля 17:39
Регулятор ЕС изучает возможные осложнения после использования вакцины Janssen Европа 9 апреля 17:38
Минздрав Туркменистана объявляет тендер на закупку медикаментов Тендеры 9 апреля 17:30
В Баку открылась выставка "Первый…!". Летчик-космонавт Александр Самокутяев рассказал о выходе в открытый космос (ФОТО) Социум 9 апреля 17:30
Скончался азербайджанский композитор Ильхам Абдуллаев Социум 9 апреля 17:29
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара понизился, курс евро повысился Израиль 9 апреля 17:26
"Лукойл" планирует нарастить добычу на Каспии за счет новой структуры Титонская Россия 9 апреля 17:15
В войсках Нахчыванского гарнизона прошли очередные занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДЕО) Политика 9 апреля 17:12
Российские авиакомпании снизили в марте перевозки пассажиров на 1,7% Россия 9 апреля 17:11
ВОЗ заявила, что 87% прививок от COVID-19 приходится на страны с высокими доходами Европа 9 апреля 17:11
Все новости