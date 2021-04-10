Премьер-Министры Казахстана, Узбекистана дали старт строительству МЦТЭС «Центральная Азия»

Сегодня в районе пункта пропуска «Жибек Жолы» на казахстанско-узбекской границе Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин и Премьер-Министр Узбекистана Абдулла Арипов приняли участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) «Центральная Азия», передает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

МЦТЭС «Центральная Азия» будет размещен в районе ПП «Жибек Жолы» (РК) и «Гишт Куприк» (РУ). Общая площадь Центра составит 400 га, пропускная способность – 35 тыс. человек и 5 тыс. грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях.

Центр призван стать крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации совместных инвестиционных проектов Казахстана и Узбекистана. Наиболее перспективными направлениями промышленной кооперации являются обрабатывающий сектор, АПК и легкая промышленность.

«Правительства Казахстана и Узбекистана работают над задачей по доведению уровня взаимной торговли до $10 млрд. Стартующий сегодня проект будет служить достижению этой цели и способствовать дальнейшему укреплению всестороннего стратегического сотрудничества двух государств», — сказал А. Мамин.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в создании единой товаропроводящей системы между РК и РУ путем открытия трех оптово-распределительных центров в Сурхандарьинской и Ферганской областях Узбекистана с общим объемом инвестиций в $22,5 млн и мощностью перевалки 67 тыс. тонн в год.