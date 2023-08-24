Объём внешнеторгового оборота между Кыргызстаном и Узбекистаном превысил $600 млн

БАКУ /Trend/ - В период с января по июль текущего года оборот внешней торговли между Кыргызстаном и Узбекистаном составил 623,2 миллиона долларов США, передает Trend.

Экспорт из Кыргызстана в Узбекистан составил 159,5 миллионов долларов. В то же время, импорт из Узбекистана в Кыргызстан составил 463,7 миллиона долларов.

Обе страны выразили намерение увеличить объем взаимной торговли до 2 миллиардов долларов США. Это было подчеркнуто в ходе недавно проведенной кыргызско-узбекской межправительственной комиссии в Чолпон-Ате.

За семь месяцев текущего года общий объем внешней торговли Узбекистана достиг 34,97 миллиарда долларов. Важно отметить, что выручка от поставок золота в июле значительно выросла и достигла 5,63 миллиарда долларов. Экспорт драгоценных металлов почти вдвое превысил аналогичный показатель 2022 года.

Самый крупный объем внешнеторгового оборота Узбекистана был зафиксирован с Китаем, где торговля достигла 6,89 миллиарда долларов, что составляет 19,7% от общего объема внешней торговли. Особо стоит выделить импорт из Китая на сумму 5,36 миллиарда долларов.

На втором месте расположилась Россия с оборотом 5,27 миллиарда долларов, и она остается главным экспортным партнером для Узбекистана с экспортом на сумму 1,63 миллиарда долларов.

Казахстан занимает третье место с оборотом 2,49 миллиарда долларов, за которым следуют Турция с 1,86 миллиарда долларов и Южная Корея с 1,27 миллиарда долларов.

На данный момент Узбекистан поддерживает торговые отношения с 155 странами мира.