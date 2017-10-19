Учения ОДКБ «Нерушимое братство-2017» в РК набирают обороты

19 октября 2017 09:49 (UTC+04:00)

На полигоне «Илийский» продолжается совместное учение «Нерушимое братство-2017» с миротворческими силами ОДКБ, которое является третьим этапом оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2017», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служба Министерства обороны РК.

Объединенное командование КМС ОДКБ завершило планирование миротворческой операции и перешло к отработке вопросов взаимодействия национальных контингентов в ходе проведения операции по поддержанию мира. Оперативная группа Объединенного командования КМС ОДКБ изучила район предстоящих действий и на основании её доклада командующий КМС ОДКБ уточнил решение на проведение миротворческой операции.

Командиры подразделений Коллективных миротворческих сил совершенствовали практические навыки в организации выполнения задач, устойчивом и непрерывном управлении подразделениями, организации взаимодействия. Личный состав в составе подразделений осуществлял тренировки по выполнению различных задач и эффективному применению вооружения, военной и специальной техники.

С миротворческими подразделениями государств-членов ОДКБ, входящими в состав КМС ОДКБ, проведены практические занятия в ходе которых отрабатывались вопросы формирования колонны техники и организации ее боевого охранения, ведения разведки местности и маршрутов выдвижения с применением летательных аппаратов, в том числе и беспилотных, обнаружения и обезвреживания самодельных взрывных устройств группой разминирования, патрулирования населенного пункта, уничтожения джихадмобилей и воздушной эвакуацией раненых, действий на мобильном КПП, блокирования дороги, выхода подразделений КМС ОДКБ из под огня засады незаконных вооруженных формирований, ведения радиационной, химической и биологической разведки, ликвидации последствий пожара, а также преследования отходящих групп незаконных вооруженных формирований, задержания и обезвреживания боевиков.

Azernews Newspaper
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