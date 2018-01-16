Казахстан высоко ценит политическую поддержку США и считает себя их другом - Назарбаев

Казахстан является другом Соединенных Штатов и высоко ценит политическую поддержку, оказываемую Астане Вашингтоном. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев.

"Я первый [прибывший на переговоры с Трампом в Вашингтон] президент нашего региона. Само то, что я здесь нахожусь, - большая честь. И я их [других центральноазиатских лидеров] представляю сегодня. И для Казахстана всегда была важна политическая поддержка нашей независимости и целостности территории", - сказал Назарбаев.

"И все 26 лет [независимости] Казахстан является другом Америки", - добавил Назарбаев, говоривший на русском языке. Он поблагодарил Трампа за приглашение нанести визит в столицу США и поздравил его с предстоящей 20 января первой годовщиной пребывания у власти и "огромными успехами в экономике". Президент выразил надежду на то, что в результате нынешних переговоров уровень экономических отношений Казахстана с США станет еще выше.

"Сейчас к Центральной Азии [проявляется] большой интерес больших государств. Наши соседи с одной стороны - Россия, с другой - Китай, на юге - исламский мир. Здесь очень важно присутствие Соединенных Штатов в нашем формате "С5+1" (США и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, - прим. ТАСС), и я прошу президента продолжить это наше сотрудничество", - сказал также Назарбаев.

Со своей стороны Трамп выразил уверенность в том, что дела у Казахстана обстоят "очень хорошо". В связи с этим американский лидер упомянул о деятельности в этой республике ряда крупнейших компаний США, включая таких промышленных гигантов, так General Electric и Boeing. Казахстан сталкивался с определенными вызовами, но справился с ними, убежден глава администрации США. При этом он отметил, что Назарбаев пользуется большим уважением на мировой арене. "Большая честь быть с вами. Мы вместе находились в Саудовской Аравии [в мае прошлого года], у нас немедленно сложились отношения", - заявил Трамп.

Он также отметил, что взаимодействие с Казахстаном помогает реализации новой стратегии Вашингтона по Южной Азии. "На сегодняшний день наше стратегическое партнерство с Казахстаном продвигает вперед мою стратегию по Южной Азии, которая работает. И она работает куда стремительнее, чем кто-либо может себе представить <...> Это взаимодействие стало еще более крепким в этом месяце, когда Казахстан председательствует в СБ ООН", - сказал Трамп.

Кроме того, по его словам, "Казахстан - ценный партнер в деле избавления Корейского полуострова от ядерного оружия". "Вместе мы должны сделать так, чтобы Северная Корея не угрожала миру ядерным разрушением", - сказал Трамп.

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