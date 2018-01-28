Сенат Франции рассмотрит соглашение о партнерстве между Казахстаном и ЕС

28 января 2018 04:03 (UTC+04:00)

В Сенате Франции состоялось слушание Посла Казахстана Жана Галиева у докладчика по вопросу о принятии законопроекта относительно ратификации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Европейским союзом, сенатора Паскаля Аллизара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Текст документа будет вынесен на голосование в верхней палате французского Парламента 15 февраля этого года.

В ходе встречи Посол дал исчерпывающие ответы на вопросы комитета по международным делам относительно новых перспектив сотрудничества Казахстана с ЕС, реформ в сфере демократии и прав человека, борьбы против терроризма и противостояния другим глобальным угрозам, а также миротворческих инициатив Астаны.

Посол Казахстана также провел встречи с руководителем обновленной группы дружбы «Франция-Центральная Азия» Натали Гуле, делегированным сенатором по сотрудничеству с Казахстаном Ренэ Данези и другими парламентариями. Собеседники обсудили углубление межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках ПА ОБСЕ, и расширение обменов через призму реализации Послания Президента Нурсултана Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». Посол отметил, что ключевые тезисы выступления французского лидера Эмманюэля Макрона на Давосском экономическом форуме конвергентны с новыми целями и задачами, поставленными Президентом Казахстана.

В завершении беседы достигнута договоренность о регулярных встречах Посла с членами группы дружбы и организации совместных визитов французских регионов в рамках децентрализованного сотрудничества.

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