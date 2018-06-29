Казахстан планирует начать поставки бензина в Таджикистан

Казахстан планирует осенью начать поставки бензина в Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан, сообщил заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании "КазМунайГаз" Данияр Тиесов, передает Sputnik Таджикистан.

"У нас уже на сегодняшний момент существенный профицит бензина отечественного производства, и этот профицит будет нарастать. Казахстан полностью закрывает у себя текущие потребности по потреблению по высокооктановому бензину. Плюс у нас появляются значительные возможности для экспорта бензина", – сказал он.

По его словам, Казахстан трансформировался из импортёра бензина в экспортера: "На сегодняшний момент у нас уже накоплены значительные объемы автомобильного бензина, и именно с этим связаны вопросы с вводом так называемого конвенционного запрета на завоз из России".

Тиесов проинформировал, что республике необходимо подписать соответствующие межправительственные документы с сопредельными странами, что займёт определенное время.

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