Казахстанский фонд «Самрук-Қазына» сэкономил 1,5 млрд тенге

БАКУ /Trend/ - Фонд «Самрук-Казына» Казахстана за пять месяцев сэкономил около 1,5 миллиарда тенге благодаря новому формату закупок, который направлен на эффективное управление денежными средствами, в том числе, посредством обеспечения прозрачности процедур закупок и расширения конкурентного поля потенциальных партнеров, говорится в понедельник в сообщении фонда.

«Портфельные компании фонда получили выгоду за счет высокого уровня конкуренции среди представителей малого и среднего бизнеса, которые участвовали в закупках способом запроса ценовых предложений на портале zakup.sk.kz. Таким образом, из запланированных 8,2 миллиарда тенге, компаниями с февраля текущего года было потрачено всего 6,7 миллиарда тенге», - говорится в сообщении.

В таких закупках решающим условием для заказчика помимо спецификации товара, работы и услуги, является цена, которую предлагают участники закупок.

Отметим, что с апреля текущего года закупки способом запроса ценовых предложений на сумму до 9,6 миллиона тенге, проводятся вне периметра предквалификации. Вместе с тем, оптимизированы закупки в рамках внутрихолдинговой кооперации, при которых отсутствовала конкурентная среда и сужалась возможность участия предпринимателей.

Напомним, что по поручению главы АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова ведется упрощение процедур закупок. В частности, были приняты следующие решения по обеспечению прозрачности и доступности электронных закупок:

Более чем в два раза сокращены анкетные вопросы предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков; приняты меры по четкой регламентации процесса прохождения предквалификации, что позволило сократить сроки их прохождения в 2,5 раза — с 45 до 18 дней; сроки проведения тендеров сократили в два раза, то есть с 65 до 33 дней; с 21 до 15 дней оптимизированы сроки проведения закупок способом запроса ценовых предложений.

Обновленный портал электронных закупок был запущен в феврале 2018 года. За это время в системе зарегистрировалось свыше 15 тысяч потенциальных поставщиков.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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