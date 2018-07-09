Грузооборот КТЖ вырос на 7%

БАКУ /Trend/ - Грузооборот Казахстанских железных дорог (КТЖ) за первое полугодие текущего года увеличилось на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба «НК «Қазақстан темір жолы».

В сообщении ведомства отмечается, что за отчетное время было погружено 123 миллиона тонн грузов.

Перевезено 5,6 миллиона тонн зерна, что на 46 процентов больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года.

В июне погружено зерна свыше 770 тысяч тонн, что выше уровня июня прошлого года на 30 процентов. На экспорт отправлено свыше 540 тысяч тонн зерна, что на 44 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Объем перевозок угля составил 49 миллионов тонн.

С начала текущего года по территории Казахстана проследовало 1861 контейнерных поездов. Зафиксирован рост организованных контейнерных поездов сообщением Китай - Европа в 1,4 раза по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

В обратном направлении – из Европы в Китай – рост составил 1,6 раза.

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