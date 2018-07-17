Казахстанская компания приостановит поставки продукции из Ирана

17 июля 2018 18:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанская компания "АрселорМиттал Темиртау" останавливает поставки горячего проката из Ирана, сообщают во вторник казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу компании.

Как пояснили в компании, соответствующее решение принято в связи с вводом США санкций против Ирана.

"Это временная приостановка поставок горячего проката, то есть, поставки не будут осуществляться до отмены санкций", - отметили в компании.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении самых жёстких в истории санкций против Ирана.

США восстановят санкции против Ирана в два этапа: с 4 августа и с 6 ноября. Летний этап затронет автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами, осенний будет касаться преимущественно топливно-энергетического комплекса и транзакций иранского ЦБ.

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