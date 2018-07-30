В Казахстан из Азербайджана экстрадирована подозреваемая в похищении человека

Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Департамента внутренних дел Астаны для привлечения к уголовной ответственности из Азербайджана экстрадирована Ирада Рустамова, передает пресс-служба Генпрокуратуры, пишет Казинформ.

Задержанная подозревается в похищении человека с целью вымогательства имущества, в группе лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Преступления имели место в Астане в прошлом году.

После их совершения подозреваемой удалось скрыться от органов уголовного преследования, в связи с чем она была объявлена в международный розыск.

В настоящее время Рустамова водворена в следственный изолятор Астаны.

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