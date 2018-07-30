На западе Казахстана семь человек погибли в ДТП

30 июля 2018 19:33 (UTC+04:00)

Семь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на западе Казахстана, сообщил региональный портал "Мой город" со ссылкой на пресс-секретаря управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Айнагуль Сакпусунову, передает РИА Новости.

Интернет-издание опубликовало видео, на котором видны два автомобиля, охваченные огнем. Голос за кадром говорит, что у одной из машин российские номера.

По информации портала, власти региона, полиция и спасатели пока не предоставили информацию о происшествии. Между тем в управлении здравоохранения области изданию сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в понедельник в 03.15.

"Все участники ДТП погибли на месте. Карета скорой помощи никого не забирала. Все трупы забрала полиция", — приводит портал слова Сакпусуновой.

По данным портала, она отметила, что погибших было семеро.

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