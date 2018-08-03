Казахстан и Афганистан обсудили ключевые вопросы торгово-экономических отношений

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Афганистан обсудили перспективы развития двусторонних отношений в различных отраслях.

Об этом сообщается в пятницу на сайте премьер-министра Казахстана.

В рамках визита делегации афганских бизнесменов в Астану состоялся ряд B2B встреч с представителями казахстанского бизнеса.

В мероприятии приняли участие более 40 представителей бизнес-кругов Афганистана и Казахстана, а также руководство национальных компаний, таких как Kazakh Invest, Kazakh Export, «ҚТЖ», «Казгеология», и Внешнеторговой палаты РК.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-афганских отношений в различных отраслях, включая торговлю и инвестиции, сельское хозяйство, наземный и воздушный транспорт, а также геологию и минеральные ресурсы.

По итогам мероприятия главами делегаций был подписан согласованный протокол конференции.

Отметим, что товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за январь-апрель 2018 года составил 180,2 миллиона долларов, что на 19,3 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

За период с 2005 года по первый квартал 2018 года валовый приток прямых инвестиций из Афганистана в Казахстан составил 0,2 миллиона долларов, валовый отток прямых инвестиций из Казахстана в Афганистан составил 0,3 миллиона долларов.

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