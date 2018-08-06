Курс доллара в Казахстане понизился

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней сессии торгов в понедельник на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 348,89 тенге за доллар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KASE.

Относительно аналогичных торгов в пятницу курс иностранной валюты понизился на 0,92 тенге. В ходе сессии минимальный курс доллара сложился на уровне 348,2 тенге за 1 доллар, максимальный - 349,71 тенге. Объем торгов составил 44,6 млн долларов.

В пятницу на KASE средневзвешенный курс доллара по итогам утренней сессии торгов составил 349,81 тенге, дневной - 349,72 тенге, по итогам обеих сессий - 349,76 тенге. Суммарный объем торгов составил 146,8 млн долларов.

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