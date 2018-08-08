Казахстан расширяет воздушное сообщение с Таиландом

8 августа 2018 18:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Астане состоялись двусторонние переговоры авиационных властей Казахстана и Таиланда по вопросам воздушного сообщения с участием авиакомпаний двух стран (Эйр Астана, SCAT, Thai Airways), сообщает Комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Переговоры провели генеральный директор Авиационных властей Таиланда Чула Сукманоп (Mr. Chula Sukmanop) и председатель Комитета гражданской авиации Казахстана Талгат Ластаев.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы код-шерингового сотрудничества, пунктов назначений на территориях обеих сторон, безопасности полетов и другие.

В настоящее время между странами установлено прямое регулярное воздушное сообщение по маршруту Алматы – Бангкок с частотой пять рейсов в неделю (+2 рейса в неделю в зимний период) и Астана – Бангкок с частотой три рейса в неделю, выполняемое авиакомпанией «Эйр Астана».

По итогам переговоров казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» получила право заключать код-шеринговые соглашения с авиакомпаниями третьих стран. Новые права предоставят казахстанскии пассажирам больше возможностей и будут способствовать дальнейшему развитию транзитного потенциала страны.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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