МИД Казахстана: Подписание Конвенции о статусе Каспия притянет в регион новые инвестиции

После подписания конвенции о правовом статусе Каспия регион станет местом притяжения новых инвестиций, заявил РИА Новости министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

12 августа в Актау состоится Саммит прикаспийских стран, где будут подведены итоги многолетних переговоров по определению правового статуса Каспия. Саммиту будет предшествовать совещание министров иностранных дел прикаспийских государств, запланированное на 11 августа.

"Урегулирование статуса Каспийского моря, безусловно, будет способствовать дальнейшему поступательному развитию взаимовыгодного сотрудничества прибрежных стран в важнейших отраслях экономики. Уверен, что это даст мощный импульс для развития всего каспийского региона, станет притяжением для новых инвестиционных потоков и реализации совместных проектов в приоритетных отраслях", — сказал Абдрахманов в интервью РИА Новости.