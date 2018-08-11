В Актау началась встреча глав МИД каспийской "пятерки" по подготовке саммита в Актау

В Актау началась встреча глав МИД каспийской "пятерки" (Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан), на которой будет подготовлено коммюнике предстоящего 12 августа саммита, передает корреспондент ТАСС.

Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, Казахстан - глава МИД Кайрат Абдрахманов, Туркменистан - заместитель председателя кабинета министров, глава МИД Рашид Мередов, Иран - глава МИД Джавад Зариф, Азербайджан - министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Как сообщили ранее в министерстве иностранных дел России, на встрече планируется "договориться о модальностях дальнейшего взаимодействия в рамках каспийской "пятерки" после подписания Конвенции [о правовом статусе Каспия], а также проработать коммюнике предстоящей встречи в верхах".

Министры встречаются в гостинице Holiday Inn, расположенной недалеко от центра города и берега Каспийского моря.

10 августа в Актау прошла встреча Совместной рабочей группы каспийской "пятерки" на уровне заместителей министров иностранных дел, на которой были подведены итоги работы по подготовке документов саммита, главный среди которых - Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Как ожидается, на саммите будет подписано еще шесть соглашений, в том числе, о сотрудничестве в области транспорта, торгово-экономической сфере, по избежанию инцидентов на Каспийском море, а также три протокола к соглашению о сотрудничестве в области безопасности на Каспии, которые касаются борьбы с организованной преступностью, терроризмом и взаимодействия пограничных ведомств прикаспийских государств.

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