Для реализации Конвенции по Каспию предложили создать спецгруппу

После подписания Конвенции по правовому статусу Каспия предлагается создать специальную группу для разработки соглашения, включающего в себя отраженные в документе договоренности, заявил в субботу министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, сообщает РИА Новости.

"Наряду с проектом Конвенции сторонами создана обширная договорная база, включающая девять пятисторонних документов, и завтра она должна пополниться семью новыми соглашениями", — сказал Абдрахманов, открывая совещание министров иностранных дел прикаспийских стран.

Он отметил, что в субботу главам МИД "предстоит согласовать протокольное решение СМИД, в котором будут отражены дальнейшие действия по реализации положений Конвенции".