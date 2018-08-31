ЕАБР: Экономика Казахстана вырастет на 3,2 процента

БАКУ /Trend/ - По итогам 2018 года экономика Казахстана вырастет на 3,2 процента. С таким прогнозом выступили аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщают в пятницу казахские СМИ.

По прогнозам аналитиков ЕАБР, экономический рост стран-участниц по итогам 2018 года составит 2,1 процента

Прогноз по странам остался без существенных изменений: для России — 1,8 процента, Беларуси — 3,8 процента, Казахстана — 3,8 процента, Кыргызстана — 3,2 процента и Таджикистана — 7,1 процента.

Как отмечают авторы доклада, по итогам второго квартала текущего года зафиксировано замедление инфляционных процессов. Поэтому были пересмотрены прогнозы по инфляции: для Беларуси — с шести процентов до 5,1 процента и Таджикистана — с 4,2 процента до двух процентов.

При этом в 2019 году прогнозируется некоторое превышение инфляцией целевого ориентира в России, до 4,9 процента, где основным источником роста выступит запланированное увеличение налога на добавленную стоимость.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет семь миллиардов долларов. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.