В Казахстане огласили объем кредитной задолженности граждан перед банками

3 сентября 2018 14:22 (UTC+04:00)

Просроченная задолженность казахстанцев по кредитам перед банками второго уровня составляет почти 700 миллиардов тенге, сообщили МИА «Казинформ» в Национальном банке Казахстана.

"По состоянию на первое июля займы (основной долг) физическим лицам составляют 4, 544 миллиарда тенге с долей 33,7 процента от ссудного портфеля банковского сектора. Общая сумма займов физическим лицам с просроченной задолженностью составила 691,9 миллиарда тенге", - говорится в сообщении регулятора.

На первое июля общее количество заемщиков - физических лиц составляет 4,58 миллиона человек.

Кроме того, в отчетном периоде совокупная сумма задолженности заемщиков-физических лиц микрофинансовых организаций составила 188,1 миллиарда тенге, общее количество заемщиков-физических лиц микрофинансовых организаций составляет 306,8 тысячи человек.

"По состоянию на первое июля 379,2 тысячи человек имеют займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней (8,3 процента от общего числа заемщиков-физических лиц)", - добавили в Национальном банке Казахстана.

Официальный курс на 3 сентября составил 363.43 KTZ/USD

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нацбанк Казахстана сохранил учетную ставку
Казахстан 15:40
Цены на мясную продукцию в Казахстане увеличились
Казахстан 12:13
Военные летчики Китая, Индии и Казахстана покинули Россию после учений ШОС
Казахстан 10:32
Военнослужащие Кыргызстана и Казахстана провели совместные учения
Кыргызстан 1 сентября 16:05
Нурсултан Назарбаев потребовал усовершенствовать законодательство в агропромышленной сфере
Казахстан 1 сентября 14:49
"Самрук-Казына" профинансирует строительство газопровода "Сарыарка"
Энергетика 1 сентября 13:48
Лента новостей
ASE Express планирует нарастить грузоперевозки по Баку-Тбилиси-Карс (Эксклюзив)
Бизнес 15:50
Нацбанк Казахстана сохранил учетную ставку
Казахстан 15:40
Технопарк Азербайджана запустил программу акселерации стартапов
ИКТ 15:35
В Баку пройдет выставка работ художников-любителей
Культура 15:23
Си Цзиньпин: Китай будет противостоять протекционизму
Китай 15:20
Число посетивших Турцию в июле китайских туристов выросло более чем наполовину
Туризм 15:13
Евросоюз обеспокоен ростом насилия в Триполи
Европа 15:04
В июле Турцию посетило около 55 тыс. израильских туристов
Турция 15:01
Азербайджанский джаз покорил Бразилию и Аргентину (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 15:01