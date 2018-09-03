В Казахстане огласили объем кредитной задолженности граждан перед банками

Просроченная задолженность казахстанцев по кредитам перед банками второго уровня составляет почти 700 миллиардов тенге, сообщили МИА «Казинформ» в Национальном банке Казахстана.

"По состоянию на первое июля займы (основной долг) физическим лицам составляют 4, 544 миллиарда тенге с долей 33,7 процента от ссудного портфеля банковского сектора. Общая сумма займов физическим лицам с просроченной задолженностью составила 691,9 миллиарда тенге", - говорится в сообщении регулятора.

На первое июля общее количество заемщиков - физических лиц составляет 4,58 миллиона человек.

Кроме того, в отчетном периоде совокупная сумма задолженности заемщиков-физических лиц микрофинансовых организаций составила 188,1 миллиарда тенге, общее количество заемщиков-физических лиц микрофинансовых организаций составляет 306,8 тысячи человек.

"По состоянию на первое июля 379,2 тысячи человек имеют займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней (8,3 процента от общего числа заемщиков-физических лиц)", - добавили в Национальном банке Казахстана.

Официальный курс на 3 сентября составил 363.43 KTZ/USD

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