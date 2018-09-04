Инфляция в Казахстане в августе составила 0,2%

БАКУ /Trend/ - По итогам августа этого года инфляция в Казахстане по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,2 процента, с начала года - 2,9 процента. Об этом сообщается во вторник на сайте комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Отмечается, что в прошлом месяце цены на продовольственные товары понизились на 0,2 процента, на непродовольственные товары - повысились на 0,6 процента, платные услуги для населения подорожали на 0,2 процента.

С начала года по состоянию на первое сентября этого года цены на продовольственные товары выросли на 2,3 процента, на непродовольственные товары - на 3,6 процента, платные услуги подорожали на три процента.

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