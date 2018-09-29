Казахстан привержен расширению партнерства среди стран Центральной Азии

29 сентября 2018 07:13 (UTC+04:00)

Глава МИД республики отметил, что эффективное использование всех региональных ресурсов может быть обеспечено только в коллективных условиях, передаёт РИА Новости.

Казахстан нацелен на расширение взаимодействия со странами Центральной Азии. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы привержены расширению партнерства среди стран Центральной Азии и улучшению нашей способности давать достойный отпор вызовам и угрозам. В настоящее время в Центральной Азии мы наблюдаем новую реальность. Мы рассматриваем политический, экономический и культурный потенциал региона как общий ресурс, рациональное и эффективное использование которого может быть обеспечено только в коллективных условиях", - рассказал Абдрахманов.

По его словам, совместная цель стран - "создать в регионе Центральной Азии и за его пределами модель зоны мира, безопасности, доверия, развития и сотрудничества". Как отметил глава МИД, несколько составляющих этой зоны уже были созданы. Примером этому является Совет сотрудничества тюркоязычных государств, Международный фонд спасения Арала и встреча лидеров государств Центральной Азии в Астане.

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