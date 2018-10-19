Во Франции четверо моряков пострадали при аварии вертолета на борту корабля

19 октября 2018 05:29 (UTC+04:00)

Четверо моряков пострадали в результате аварии вертолета, которая произошла на борту французского десантного корабля Dixmude, сообщается на сайте министерства обороны Франции, передает РИА Новости.

Как сообщается, инцидент произошел в среду во время учебной тренировки, примерно в 130 километрах от города Дюнкерк. Экипаж выбрался из вертолета невредимым, но четверо моряков, которые работали на взлетной палубе, получили ранения. Сообщается, что одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным министерства, для выяснения причин аварии ведутся расследования.

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