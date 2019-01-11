Казахстанский тенге подешевел к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 11 января 2019 года составил 375,66 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 1,16 тенге по сравнению с утренней сессией 10 января (374,50 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 375 тенге за доллар США, максимальный — 376 тенге, а курс закрытия составил 376 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 33, 600 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 75.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 11 января составляет 374,63 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 378,1 тенге.

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