Казахстанский тенге продолжает дешеветь к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 15 января 2019 года составил 377,91 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 0,87 тенге по сравнению с утренней сессией 14 января (377,04 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 377,30 тенге за доллар США, максимальный — 378,70 тенге, а курс закрытия составил 377,90 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 37, 50 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 111.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 15 января составляет 378,29 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 380,3 тенге.

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