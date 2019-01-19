За неделю казахстанский тенге подешевел к доллару

19 января 2019 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 0,37 тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает Trend в субботу со ссылкой на казахстанские СМИ.

В понедельник, 14 января, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 378,29 тенге за доллар, а в пятницу, 18 января — 378,66 тенге.

На торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 378,38 тенге за доллар США, максимальный — 379,94 тенге, а курс закрытия — 379,88 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 51 миллион долларов, а число сделок по операциям с валютой — 184.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 19 января составляет 378,66 тенге за доллар США. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи доллара - 381,1 тенге.

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