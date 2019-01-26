Около 1 тыс. скаутских отрядов появится в Казахстане до конца 2023 года

В Казахстане до конца 2023 года будет создано около 1000 скаутских молодежных отрядов с охватом более 30 000 подростков, передает Trend со ссылкой на корреспондента МИА «Казинформ».

Новые подходы внедрения в школы скаутской программы «Формирование характера молодого гражданина Республики Казахстан на основе целей госпрограммы «Рухани жаңғыру» были обсуждены на VIII конференции ОО «Скауты Великой Степи».

«Цели программы исходят из статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», которая говорит, что в современных условиях востребован молодой человек, обладающий интеллектом, конкурентоспособностью, прагматичностью, сохраняющий свою национальную идентичность, способный активно участвовать в жизни своей страны и общества, готовый взять на себя ответственность и выступающий за эволюционный путь развития страны», - сказал президент ОО «Организации скаутского движения Казахстана» Ильдар Катенов.

На данный момент программа успешно внедряется в школах Астаны, Шымкента и Павлодарской области. В ближайшее время планируется начать работу в Карагандинской, Костанайской и Мангистауской областях.

«Всего до 2023 года запланировано охватить все регионы и создать около 1 000 скаутских тайпа (отрядов), численностью более 30 000 детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет. Для этого в качестве волонтеров необходимо будет вовлечь в скаутинг и обучить около 2000 взрослых людей старше 18 лет», - отметил он.

Скаутская программа включает в себя образовательные модули по 4К: коммуникация, командообразование, креативность и критическое мышление. Все это построено на игровых технологиях и уникальном скаутском методе с вовлечением молодых людей в активный отдых и туризм.

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