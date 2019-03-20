Рустем Курманов назначен вице-министром сельского хозяйства Казахстана

20 марта 2019 16:08 (UTC+04:00)

Постановлением Правительства Рустем Курманов назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК. Как передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ», об этом в среду сообщает primeminister.kz.

Р. Курманов родился в 1981 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Валиханова.

Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом Отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК. В 2012-2013 гг. занимал должность директора департамента инвестиционной политики МСХ РК. В 2013-2015 гг. - председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК. С 2015 по 2016 гг. работал секретарем комитета в агропромышленном комплексе Национальной палаты предпринимателей РК. С июля 2017 по июнь 2018 года занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК. С июня 2018 по февраль 2019 года - председатель правления холдинга «Казагро».

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