Через два месяца в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы

БАКУ /Trend/ – В Казахстане 9 июня 2019 года состоятся внеочередные президентские выборы, сообщает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

«В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан постановляется: назначить внеочередные выборы президента Казахстан на 9 июня 2019 года. Центральной избирательной комиссии Казахстана обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов», - говорится в тексте указа, подписанного главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

В документе указывается, что правительству Казахстана необходимо принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.

«Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов», - говорится в указе.

(Автор: Рашид Ширинов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @ShirinovRashid

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.