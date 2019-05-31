"ЛУКОЙЛ" увеличит свой портфолио в Казахстане

31 мая 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вторая по величине нефтяная компания России «ЛУКОЙЛ» добавит в свой портфолио еще один проект в Казахстане. На следующей неделе она подпишет с нацкомпанией "КазМунайГаз" соглашение по новому морскому блоку на казахстанском шельфе Каспия.

Об этом, как передает Trend, сказал в пятницу журналистам заместитель председателя правления по геологии и разведке "КазМунайГаз" Курмангазы Исказиев в кулуарах конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

По словам зампредседателя, соглашение по морскому блоку I-P-2 будет подписано 5-6 июня в рамках форума в Санкт-Петербурге.

Исказиев отметил, что это согласованный модельный контракт, который подписывается с правительством.

"Мы сейчас прошли общий этап, согласовали все коммерческие вопросы, осталось только подписать соглашение", - сказал он.

Компании будут иметь равные доли в проекте, начальные инвестиции оцениваются в в $70 млн, что будет потрачено на сейсмику и бурение одной разведочной скважины.

В апреле «ЛУКОЙЛ» подписал контракт на разведку и разработку соседнего с I-P-2 блока на Каспии «Женис».

Компания присутствует на рынке Казахстана с 1995 года, участвует в проектах «Кумколь», «Карачаганак» и «Тенгиз», а также в Каспийском трубопроводном консорциуме.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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