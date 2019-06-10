Токаев победил на выборах президента Казахстана

10 июня 2019 10:02 (UTC+04:00)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 70,76% голосов, сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров, озвучивая предварительные итоги голосования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Касым-Жомарт Токаев - 70,76% голосов", - сказал он на заседании ЦИК. Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента.

Кандидатами в президенты стали семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Инвестиции в геологоразведку Казахстана превысят $26 млн
Бизнес 10:27
Exit poll: 70,13% избирателей проголосовали за Касым-Жомарта Токаева
Казахстан 9 июня 22:26
В Баку на выборах президента Казахстана проголосовали 100% избирателей
Казахстан 9 июня 20:57
Итоговая явка на выборах президента Казахстана составила 77,4% (Обновлено)
Казахстан 9 июня 20:35
Президентские выборы завершились на всей территории Казахстана (Обновлено)
Казахстан 9 июня 19:06
Казахстанцы активно голосуют в посольстве в Баку
Казахстан 9 июня 17:57
Лента новостей
Польша и США завершили переговоры о повышении военного присутствия
Другие страны 11:02
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проведет просветительское мероприятие для предпринимателей
Экономика 10:59
Владимир Путин приедет в Душанбе
Таджикистан 10:58
Эра высоких цен на нефть позади, считает азербайджанский эксперт
Точка зрения 10:51
Азербайджанская компания Kercom планирует увеличить производство меда
Бизнес 10:45
В Индии не менее 11 человек погибли в ДТП с автобусом
Другие страны 10:38
Власти Армении натравливают на оппозицию уголовников
Армения 10:33
Инвестиции в геологоразведку Казахстана превысят $26 млн
Бизнес 10:27
Мужчина взорвал гранату в мэрии армянского города Веди
Армения 10:17