Токаев победил на выборах президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 70,76% голосов, сообщил заместитель главы ЦИК Константин Петров, озвучивая предварительные итоги голосования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Касым-Жомарт Токаев - 70,76% голосов", - сказал он на заседании ЦИК. Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 9 июня. Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента.

Кандидатами в президенты стали семь человек, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым. Президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей.

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