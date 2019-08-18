В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки

18 августа 2019 08:41 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в 09.12 часов воскресенья в Алма-Атинской области на юго-востоке Казахстана, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция республики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в воскресенье Комитет по ЧС (КЧС) МВД Казахстана сообщил, что в 05 часов 07 минут в этом же регионе, в 145 километрах на северо-восток от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 5,4. В городе Жаркент подземные толчкиощущались силой 5 баллов по шкале МSК-64, в Талдыкоргане и поселке Саты - силой 2-3 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

"Эпицентр землетрясения расположен в 78 километрах на север от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 9.6. Магнитуда - MPV 4.9", - говорится в сообщении сейсмологов. Глубина залегания очага составила 20 километров.

Подземные толчки ощущались в городе Капчагай силой 2-3 балла.

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