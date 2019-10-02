Нацбанк Казахстана выпустил инкрустированные бриллиантами коллекционные монеты

2 октября 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Национальный Банк Республики Казахстан выпускает в обращение коллекционные монеты «ÚKI» («Филин») из серии монет «Культовые животные – тотемы кочевников», сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу банка.

Монеты выполнены из инкрустированного бриллиантами серебра номиналом 5 000 и 500 тенге, и из сплава мельхиор - номиналом 200 и 100 тенге.

Сообщается, что дизайн монет данной серии основан на сочетании натуралистического и трафаретного вида изображаемого животного с аллегорической подачей под «сакский звериный стиль».

Филин во многих культурах является символом мудрости, знаний, скрытых возможностей и уникального видения. Кочевники почитали филина как священную птицу. Это связано с осмыслением роли филина как птицы, способной охранять людей от злых духов, тотемом, символизирующим мудрость.

Коллекционные монеты изготовлены на республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан».

Приобрести коллекционные монеты можно во всех территориальных филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через интернет-магазин банка.

Официальный курс на второе октября составляет 388.47 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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