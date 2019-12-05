Казахстан и Турция расширяют военное сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Сенат Казахстана одобрил проект закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве», сообщает в четверг Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Соглашение, основной целью которого является дальнейшее развитие долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между странами, было подписано в Анкаре 13 сентября 2018 года.

Как отметил заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев, турецкие вооруженные силы одними из первых оказали поддержку вооруженным силам Казахстана на первоначальном этапе их становления и развития.

«До настоящего времени сотрудничество в военной области между двумя государствами осуществляется на основе соглашения о сотрудничестве в области военного образования от восьмого августа 1993 года, а также в области военной науки, техники и образования от 23 февраля 1994 года», - сказал он.

Дандыбаев также отметил, что с 2019 года в Национальном университете обороны Казахстана по специальной программе обучаются 16 военнослужащих из Турции.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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