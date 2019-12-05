Казахстан и Турция расширяют военное сотрудничество

5 декабря 2019 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сенат Казахстана одобрил проект закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве», сообщает в четверг Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Соглашение, основной целью которого является дальнейшее развитие долгосрочного военного сотрудничества на основе принципов равноправия и взаимной выгоды между странами, было подписано в Анкаре 13 сентября 2018 года.

Как отметил заместитель министра обороны Казахстана Тимур Дандыбаев, турецкие вооруженные силы одними из первых оказали поддержку вооруженным силам Казахстана на первоначальном этапе их становления и развития.

«До настоящего времени сотрудничество в военной области между двумя государствами осуществляется на основе соглашения о сотрудничестве в области военного образования от восьмого августа 1993 года, а также в области военной науки, техники и образования от 23 февраля 1994 года», - сказал он.

Дандыбаев также отметил, что с 2019 года в Национальном университете обороны Казахстана по специальной программе обучаются 16 военнослужащих из Турции.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
КТК-Казахстан вновь продлевает тендер на поставку приборов контроля
Тендеры 12:24
Президент Казахстана посетит Германию с официальным визитом
Казахстан 11:32
"КТК-Казахстан" продлил тендер на закупку электроприборов
Тендеры 09:48
Названы детали покупки Boeing 737 MAX для казахстанского лоукостера FlyArystan
Транспорт 09:14
Операции на севере Сирии продолжатся до полного очищения региона от террористов - Эрдоган
Турция 05:47
В Пентагоне заявили, что США будут и дальше убеждать Турцию отказаться от С-400
США 04:54
Лента новостей
Нахчыванская компания налаживает экспорт сушеной хурмы
Бизнес 13:00
Уязвимость операционной системы Android ставит под угрозу другие приложения
ИКТ 12:51
Кямран Иманов: Задачи, стоящие перед системой интеллектуальной собственности, определяются инновационной политикой Азербайджана
Общество 12:49
В Москве издан музыкальный альбом Вагифа Мустафазаде
Культура 12:48
«KDY Iogistics» планирует увеличить объем грузоперевозок астраханского логистического хаба
Бизнес 12:42
В Азербайджане будет создан банк кадровых резервов
Общество 12:38
Требования по обеспечению единого правового подхода в судебной системе повысят качество правосудия
Политика 12:25
В Туркменистане изучают вопросы кибербезопасности в банковской сфере
Финансы 12:24
КТК-Казахстан вновь продлевает тендер на поставку приборов контроля
Тендеры 12:24