Казахстан подписал с Россией соглашение о сборке вертолетов Ми-8/171

14 декабря 2019 22:22 (UTC+04:00)

Казахстанская нацкомпания "Казахстан инжиниринг", авиаремонтный завод № 405 в Алма-Ате и АО "Вертолеты России" подписали соглашение о крупноузловой сборке вертолетов Ми-8/171 на территории республики. Об этом сообщила пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в субботу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Cегодня в городе Нур-Султане состоялось подписание трехстороннего соглашения об организации в Казахстане крупноузловой сборки вертолетов Ми-8АМТ/Ми-171 между АО "НК "Казахстан инжиниринг", АО "Авиаремонтный завод № 405" и АО "Вертолеты России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соглашение заключено в соответствии с ранее достигнутой договоренностью между первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и президентом России Владимиром Путиным. Сборка вертолетов и их адаптация под требования заказчика будет выполняться на авиаремонтном заводе № 405, который сертифицирован казахстанскими и международными органами для ремонта, модернизации и технического обслуживания вертолетов этого типа.

"Поставка первой партии вертолетов ожидается уже в следующем году. В настоящее время заключены договоры на поставку восемь вертолетов с последующим увеличением их количества до 17 единиц в соответствии с требованиями заказчиков. Основными заказчиками является ряд государственных учреждений", - уточнили в пресс-службе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Перевалка грузов через Казахстанский порт Курык превысила 4,3 млн тонн
Транспорт 14:44
Казахстан увеличил товарооборот внутри ЕАЭС
Бизнес 14:29
Казахстано-турецкое СП привлечет услуги по обслуживанию нефтепромыслового оборудования
Тендеры 14:11
Крупнейшая автомобильная корпорация России расширяет сотрудничество с Казахстаном
Бизнес 12:50
АО «Алматинские электрические станции» в Казахстане закупит низковольтное оборудование
Тендеры 09:48
Госкорпорация развития РФ одобрила сделку с Узбекистаном по приобретению насосных станций
Бизнес 09:43
Лента новостей
Избранный президент Алжира намерен вести суровую борьбу с коррупцией
Другие страны 23:00
Представительница Ямайки стала "Мисс мира"
В мире 22:38
Погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла
Россия 22:04
В Баку проведен пятый съезд Русской общины Азербайджана
Общество 21:53
МЧС: Пожар на базаре в Баку охватил 300 кв.м. территории
Происшествия 21:32
В Китае три человека погибли и 15 пропали в результате аварии на шахте
Китай 21:12
Минэнерго США обнародовало прогнозы по добыче нефти в Азербайджане на 2020 год
Энергетика 21:00
Министерство экологии и природных ресурсов продолжает посадку деревьев с целью расширения лесных массивов
Общество 20:53
В Бейруте начались столкновения между шиитами и полицией
Арабские страны 20:37