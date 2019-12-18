Министр энергетики Казахстана освобожден от должности

БАКУ/Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Каната Бозумбаева от должности министра энергетики страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Согласно информации, Бозумбаев был назначен помощником президента страны.

В свою очередь, как прокомментировал смену должности, заместитель директора Департамента информации и стратегического развития министерства энергетики Нурлыбек Женисбек, Бозумбаев покинул должность по состоянию здоровья.

По его словам, на днях Бозумбаев доложил Токаеву о состоянии своего здоровья, в связи с перенесенной операцией на шейном отделе позвоночника.

«По рекомендации медиков он должен минимизировать транспортные поездки и авиаперелеты. А как известно, должность министра подразумевает частые поездки и перелеты в регионы - на отраслевые объекты, станции, месторождения, переговоры за рубежом с инвесторами и коллегами, в том числе участие на мероприятиях международных организаций», - заключил он.

Напомним, Бозумбаев занимал должность министра энергетики страны начиная с 25 марта 2016 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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