Потерпевший крушение самолет Bek Air был 1996 года выпуска

БАКУ /Trend/ - Самолет Bek Air, потерпевший крушение близ международного аэропорта Алматы, был 1996 года выпуска, сказал заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

По его словам, воздушное судно было зарегистрировано в казахстанском реестре 26 августа 2016 года, а сертификат летной годности был продлен в мае текущего года.

Всего в авиакомпании Bek Air 10 воздушных судов, девять воздушных судов с действующим сертификатом летной годности, сказал заместитель премьер-министра.

«Как нам доложили, при взлете самолет дважды коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. По предварительной версии, либо это ошибка пилота, либо техническое состояние. Экспертиза определит. Взлетная полоса в идеальном состоянии. Коэффициент сцепления – 0,5. То есть она полностью соответствовала всем необходимым требованиями. Борт был обработан противообледенительной жидкостью», – сказал Скляр.

Комментируя вопрос журналистов о том, что авиакомпания Bek Air долгое время находилась под санкциями США и не могла получить запчасти, Скляр сказал, что данная информация будет выясняться.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

Как сообщил ранее заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы Ерлан Алибеков, аварийно-спасательные работы на месте крушения самолета Bek Air завершены.

В результате крушения самолета в Казахстане приостановлены деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова)