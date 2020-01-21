«Авиационная администрация Казахстана» выявила ряд недостатков в деятельности Bek Air

БАКУ/Trend/ - АО «Авиационная администрация Казахстана» (AAK) выявила две основные проблемы, касающиеся летной годности авиакомпании Bek Air, самолет, которой потерпел крушение близ Международного аэропорта Алматы, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

Как сообщает комитет, решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта и сертификатов летной годности компании основано тем, что за последние три года в авиакомпании произошли два крупных происшествия, а частота серьезных проблем с безопасностью была значительно выше допустимого уровня безопасности для пассажирского авиаперевозчика.

В ходе проверки действующего сертификата эксплуатанта, были выявлены ряд нарушений, отмечается комитетом.

Во-первых, было установлено, что Bek Air не смог контролировать поддержание летной годности воздушного флота путем полного и надлежащего ведения учета, а сведения технических журналов не соответствуют данным процесса переноса компонентов с одного воздушного судна на другое.

Самым серьезным несоблюдением безопасности является снятие с авиационных двигателей табличек, которые показывают информацию о серийных номерах - для отслеживания часов и циклов. В связи с этим идентификация двигателей не может быть проверена, также не могут быть подтверждены их действительно наработанные часы и циклы, отмечает комитет.

«Кроме того, производитель авиационных двигателей Fokker-100 компания Rolls Royce сообщила, что с тех пор, как эти самолеты поступили в эксплуатацию в Казахстан, к ним не поступала информация о капитальном ремонте данных двигателей», - говорится в сообщении.

Rolls Royce также сообщила, что процедуры, требующей снятия таблички с данными не существует, и что ни при каких обстоятельствах не разрешается делать это с действующим двигателем.

«Второй основной проблемой является существенное количество переноса агрегатов с одного самолета на другой, а также отсутствие инвентарного контроля, необходимого для ведения этого процесса. Данный процесс не контролируется должным образом, что потребует дальнейшего изучения вопросов по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов авиакомпании», - отмечается комитетом.

Также существует множество других нарушений, таких как статус ELT (аварийный радиомаяк), недостаточный уровень противопожарной защиты грузовых отсеков, спасательных жилетов и так далее, которые применимы ко всем самолетам, сообщает комитет.

В целом, состояние флота оценивается как неудовлетворительное, сообщает комитет.

«Во время изучения видеодоказательств в аэропорту Алматы было выявлено, что экипажи Bek Air, готовя свои самолеты к полету, в основном не проводят обход, либо проверку крыла, как того требует руководство по эксплуатации воздушного судна», - говорится в сообщении.

Руководство обязывает перед каждым полетом тактильно проверить крыло в трех точках. В руководстве говорится, что если есть лед, то крыло должно быть от него очищено. Из изученных видеозаписей подготовки самолетов Bek Air видно, что данная проверка не проводилась.

«В отчетах о тренировках нет свидетельств того, что проводилась подготовка к зимней эксплуатации воздушных судов, а также нет программы подготовки, которая показала бы, что экипажи самолетов этого типа обучаются управлению рисками обледенения. Учитывая характер эксплуатации воздушных судов в зимний период в Казахстане, это является серьезной проблемой безопасности», - сообщает комитет.

На данный момент проверка в Bek Air продолжается. После ее завершения, авиакомпания в течение 10 дней должна будет предоставить в ААК план корректирующих действий по устранению всех нарушений.

В случае если нарушения не будут устранены в течение шести месяцев, сертификат эксплуатанта и сертификаты летной годности будут отозваны. До тех пор, пока эти действия не будут завершены, действия сертификатов приостановлены на неопределенный срок.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из Международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 человек, госпитализированы 53 человека.

В результате крушения самолета в Казахстане была приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также использование самолетов типа Fokker-100.