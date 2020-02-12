Мажилис Казахстана ратифицировал протокол о поправках Договора о коллективной безопасности

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду ратифицировал второй протокол о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Протокол подписан главами государств-членов ОДКБ 8 ноября 2018 года в столице Казахстана. "Изменения внесены в статьи 3 и 6 Договора о коллективной безопасности. Они позволяют войти в состав Совета коллективной безопасности (СКБ) главе правительства государства-члена, наделенного полномочиями принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию СКБ. Это обусловлено переходом Армении на парламентскую форму правления и передачей в стране основных полномочий президента в сфере внешней политики и обороны правительству и премьер-министру", - рассказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Протоколом также вносится изменения в заключительную часть договора в части определения депозитария документа. Ранее депозитарием договора являлась Белоруссия, теперь им признается секретариат ОДКБ. Эта норма приведена в соответствие с уставом ОДКБ.

После ратификации Мажилисом протокол поступит на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента Казахстана).