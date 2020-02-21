Граждане Казахстана покинули лайнер Diamond Princess, где распространился коронавирус

БАКУ/Trend/ - Граждане Казахстана, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, вскоре вернутся на родину, передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана.

"Согласно информации Посольства Казахстана в Японии, сегодня еще двое наших граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess были выпущены на сушу. Сейчас они находятся в одной из гостиниц Токио", - сообщает министерство.



Сообщается, что все граждане Казахстана, находившиеся на данном корабле, прошли тест на выявление коронавируса.

"Результаты отрицательные. Ожидается, что они уже завтра вернутся на родину", - передает МИД.

Напомним, что судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось третьего февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, сошедший в Гонконге 25 января, у которого обнаружен новый тип коронавируса. По решению властей Японии, на круизном лайнере объявлен карантин, который завершился 19 февраля.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2 (ранее 22019-nCoV). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 76 775 человек, 2 247 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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