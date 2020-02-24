Граждане Казахстана вернулись в страну после пребывания на Diamond Princess

БАКУ/Trend/ - Граждане Казахстана, ранее находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса, вернулись в Казахстан, передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Как сообщают в министерстве, ночью 23 февраля 2020 года в 02:30 часов (GMT +6) в Нур-Султан из Токио (Япония) прибыл рейс, на борту которого находилось 20 граждан Казахстана, в том числе четыре пассажира лайнера Diamond Princess.

"Все были доставлены и госпитализированы в стационар на карантин для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное", - сообщает ведомство.

Отметим, что 21 февраля сообщалось, что все четверо граждан Казахстана, а именно две женщины и двое детей 8 и 12 лет, были выпущены на сушу.

Напомним, что судно Diamond Princess вышло из Иокогамы 20 января и вернулось третьего февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, сошедший в Гонконге 25 января, у которого обнаружен новый тип коронавируса. По решению властей Японии, на круизном лайнере был объявлен карантин, который завершился 19 февраля.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине на данный момент Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2 (ранее 2019-nCoV). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 79 360 человек, 2 619 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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