Масштабы строительства в Туркестане впечатлили послов стран Евросоюза

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с послами государств-членов Европейского Союза, прибывшими в регион с рабочей поездкой, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, инвестиций, туризма, экологии и водного хозяйства. Также высоких гостей ознакомили с экономическим и туристическим потенциалом региона.

«В Туркестанской области с участием компаний из стран ЕС реализуются восемь проектов. Среди них такие известные компании как Eni, Urbasolar. Учитывая потенциал нашего региона, а также установленные тесные отношения между Казахстаном и Евросоюзом, приглашаем предпринимателей Евросоюза инвестировать и реализовать проекты в нашем регионе», - сказал Шукеев.