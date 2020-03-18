Из-за угрозы коронавируса в области Казахстана организован санитарный контроль на въездах

БАКУ /Trend/ - В Карагандинской области Казахстана организованы санитарные посты на въездах в область, передает в среду Trend со ссылкой на акимат области.

Санитарные посты появились в Нуринском районе, Октябрьском районе Караганды близ городов Жезказгана, Темиртау и Балхаша.

«На санитарных постах будут проверять всех прибывающих в регион на предмет наличия признаков коронавирусной инфекции. Эту работу планируют вести круглосуточно. На постах будут дежурить специалисты Департамента по контролю качества товаров и услуг», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все автопарки области перешли на режим усиленного санитарного контроля.

«Это означает, что салоны всех пассажирских автобусов и маршрутных такси обрабатывают дезинфицирующими растворами перед началом и после завершения каждого рейса. Водителей и кондукторов перед началом смены осматривают медики. Если у них обнаружат признаки инфекции, то их не допустят к работе», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом (COVID-19) пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 198 543 человек, 7 988 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 166 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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