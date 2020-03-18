В Казахстане зарегистрирован новый случай инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Казахстане зарегистрирован еще один случай инфицирования коронавирусом, передает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Казахстана.

Сообщается, что новый случай инфицирования зарегистрирован в городе Алматы.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 36 человек: 18 в Алматы и 18 в Нур-Султане.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 198 543 человек, 7 988 из которых скончались.

Напомним, что за пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 166 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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