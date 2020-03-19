Гостиница в столице Казахстана будет переоборудована для приема пацентов на карантин

БАКУ/Trend/ - В гостинице «Рамада Плаза» в городе Нур-Султан будут обеспечены дополнительные койко-места для помещения пациентов на карантин из-за угрозы распространения коронавируса, сказал заместитель акима города Бахтияр Макен, передает в четверг Trend.

Макен сделал заявление в ходе пресс-конференции в Нур-Султане 19 марта.

«У нас есть план «А» и план «Б». И, в случае необходимости, с учетом увеличения числа пациентов, зараженных коронавирусом или подозреваемых, мы будем создавать дополнительные места для их содержания», - сообщил Макен.

По его информации, сегодня акиматом приняты меры по обеспечению дополнительных койко-мест в гостинице «Рамада Плаза».

«Сегодня проводятся работы по подготовке данного объекта для приема наших пациентов и содержания на карантине. В ближайшее время данный объект будет практически готов», - добавил Макен.

Вместе с тем, он сообщил, что в городе есть и другие объекты, которые готовы принимать пациентов в случае реализации плана «С».

«С ними тоже идут переговоры, чтобы максимально обеспечить карантинный режим тех пациентов, которые сегодня имеют подозрение на заражение опасной инфекцией», - отметил Макен.

Напомним, в Казахстане официально подтверждены 44 случая заражения коронавирусом, из них в Алматы – 19, Нур-Султане – 25 случаев.

Ранее, 13 марта 2020 года, в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы вводится режим карантина.

Сообщается, что с 19 марта 2020 года отменяется 49 междугородних маршрутов (с ежедневным выходом 92 автобусов) по направлениям в Восточно-Казахстанскую, Туркестанскую, Кызылординскую, Северо-Казахстанскую и Алматинскую области, а также 63 регулярных городских и пригородных маршрута (759 подвижных единиц).

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 219 345 человек, 8 969 из которых скончались.

Напомним, что за пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 176 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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