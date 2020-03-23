Казахстан определил объем средств на реализацию пакета антикризисных мер

БАКУ /Trend/ - Казахстан направит на реализацию пакета антикризисных мер 10 миллиардов долларов, передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению, проведенном в Нур-Султане 23 марта.

По его словам, помимо оперативных мер, в стране необходимо принять системные подходы с расчетом на период после стабилизации ситуации.

«По сути, мы стоим на пороге совершенно нового глобального мира, в котором Казахстану предстоит найти свое достойное место. Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на всю сложность складывающейся ситуации, она далека от катастрофической. Все возможности, резервы у нас имеются. Главное – мы вовремя начали готовиться к самому неблагоприятному сценарию и понимаем, что нужно делать», - сказал Токаев.

Он добавил, что общий пакет антикризисных мер, не считая налоговых преференций и поддержки на местном уровне, составит 4,4 триллиона тенге, или 10 миллиардов долларов.

Отметим, что 17 марта 2020 года правительством страны был утвержден пакет антикризисных мер.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.