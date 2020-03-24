Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 66

В Алма-Ате зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом. Как сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики, общее число инфицированных к настоящему моменту составляет 66, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

"Зарегистрировано еще два случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждено 66 случаев регистрации коронавируса", - говорится в сообщении.

Из них в столице 34 случая, в Алма-Ате - 28, в Караганде - два, а также по одному - в Алма-Атинской и Актюбинской областях.