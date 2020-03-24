Граждане Казахстана возращены из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В период с 18 марта по 22 марта 2020 года из Азербайджана в Казахстан возращен 51 гражданин страны, сообщили во вторник Trend в посольстве Казахстана в Азербайджане.

Сообщается, что граждане были возвращены на родину при содействии посольства Казахстана в Баку и государственных структур Азербайджана.

«Так, с 19 по 22 марта из Бакинского порта в Актау на пароме прибыл 41 человек. Десять граждан Казахстана вернулись на Родину авиарейсом из Баку с транзитом через Москву в три казахстанских города - Нур-Султан, Алматы и Атырау. Также, 23 марта из Баку в Актауский порт паромом отправлены еще 13 граждан Казахстана», - сообщили в посольстве.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)